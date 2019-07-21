Вибори в Раду: хто пройде в парламент за списками партій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбыльше місць у новій Раді у "Слуги народу"

У Верховній раді дев'ятого скликання найбільше місць буде за "Слугою народу" - 127 місць. Про це свідчать результати екзит-полу виборів у Раду станом на 18:00, повідомляє РБК-Україна.

Так, Національний екзит-пол визначив п'ятірку лідерів - партії, які зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр:

"Слуга народу" (43,9%) - 127 місць. "Опозиційна платформа - За життя" (11,5%) - 33 місця. "Європейська солідарність" (8,9%) - 26 місць. "Батьківщина" (7,6%) - 22 місця. "Голос" (6,3%) - 18 місць.

Як очікується, сьогодні о 22:00 Національний екзит-пол оприлюднить попередні результати вже станом на 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори в Раду. Згідно з даними Центрвиборчкому, станом на 16:00 явка на виборах склала майже 37%. За даними ЦВК, найвища явка зафіксована в Чернігівській області - тут на виборчі дільниці прийшли 41,69% виборців.

Зазначимо, що перші результати голосування на виборах у Раду Центрвиборчком має намір оголосити завтра на 10 ранку. Всього ж у ЦВК є два тижні для того, щоб підрахувати і оголосити офіційні результати виборів у Раду. Як очікується, офіційні дані з'являться до 5 серпня.