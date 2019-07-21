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Вибори в Раду: хто пройде в парламент за списками партій

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 20:52
Вибори в Раду: хто пройде в парламент за списками партій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбыльше місць у новій Раді у "Слуги народу"

У Верховній раді дев'ятого скликання найбільше місць буде за "Слугою народу" - 127 місць. Про це свідчать результати екзит-полу виборів у Раду станом на 18:00, повідомляє РБК-Україна.

Так, Національний екзит-пол визначив п'ятірку лідерів - партії, які зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр:

  1. "Слуга народу" (43,9%) - 127 місць.
  2. "Опозиційна платформа - За життя" (11,5%) - 33 місця.
  3. "Європейська солідарність" (8,9%) - 26 місць.
  4. "Батьківщина" (7,6%) - 22 місця.
  5. "Голос" (6,3%) - 18 місць.

Як очікується, сьогодні о 22:00 Національний екзит-пол оприлюднить попередні результати вже станом на 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори в Раду. Згідно з даними Центрвиборчкому, станом на 16:00 явка на виборах склала майже 37%. За даними ЦВК, найвища явка зафіксована в Чернігівській області - тут на виборчі дільниці прийшли 41,69% виборців.

Зазначимо, що перші результати голосування на виборах у Раду Центрвиборчком має намір оголосити завтра на 10 ранку. Всього ж у ЦВК є два тижні для того, щоб підрахувати і оголосити офіційні результати виборів у Раду. Як очікується, офіційні дані з'являться до 5 серпня.

Опубліковано дані екзит-полу ТСН З'явилися перші результати Національного екзит-полу
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