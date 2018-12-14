Поліція Фастова забезпечує охорону від можливих проявів мародерства

Фото: вибух у Фастові (dsns.gov.ua)

Вибух у Фастові стався сьогодні вранці

У Фастові (Київська область), де сьогодні вранці стався вибух побутового газу у п'ятиповерховому будинку, поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

За даними поліції, сьогодні о 09:15 правоохоронці отримали інформацію про вибух у житловому п'ятиповерховому будинку у Фастові. Як зазначається, на четвертому поверсі будинку стався вибух газу.

Наразі на місці події працюють медики, рятувальники, наряди поліції, фахівці-вибухотехніки, проводиться евакуація мешканців.

"На місце події направляється кінологічна служба, що буде задіяна для пошуку людей, які можливо зникли. Поліція забезпечує охорону публічного порядку від можливих проявів мародерства", - йдеться у повідомленні.

Фото: вибух у Фастові (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомляли, що в результаті вибуху в Фастові частково обвалився п'ятиповерховий будинок. За даними рятувальників, вибух стався на третьому поверсі будинку, в результаті чого обрушилися третій, четвертий і п'ятий поверхи.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок вибуху у Фастові постраждала одна людина, інформації про загиблих наразі немає.