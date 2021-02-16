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Підвищення тарифів: як українці ставляться до подорожчання комуналки

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 12:03
Підвищення тарифів: як українці ставляться до подорожчання комуналки Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців (91%) до підвищення тарифів поставитися з розумінням не готові. Протилежному позиції дотримується лише кожен двадцятий житель країни (6%), а ще 3% - не визначилися.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Підвищення тарифів: як українці ставляться до подорожчання комуналки

При цьому три чверті українців (75%) заявили про те, що не зможуть оплачувати рахунки після січневого підвищення тарифів, тоді як лише кожен шостий респондент (17%) вважає, що зможе їх оплачувати після підвищення. Ще 8% - не визначилися.

Підвищення тарифів: як українці ставляться до подорожчання комуналки

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%. За останній рік тарифи піднялися на 18,4%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, лише 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

Нагадаємо, за даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).

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