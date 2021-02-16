Підвищення тарифів: як українці ставляться до подорожчання комуналки

Абсолютна більшість українців (91%) до підвищення тарифів поставитися з розумінням не готові. Протилежному позиції дотримується лише кожен двадцятий житель країни (6%), а ще 3% - не визначилися.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому три чверті українців (75%) заявили про те, що не зможуть оплачувати рахунки після січневого підвищення тарифів, тоді як лише кожен шостий респондент (17%) вважає, що зможе їх оплачувати після підвищення. Ще 8% - не визначилися. Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 20 січня по 1 лютого 2021 року серед 1802 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.