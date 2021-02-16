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Повышение тарифов: как украинцы относятся к подорожанию коммуналки

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 12:03
Повышение тарифов: как украинцы относятся к подорожанию коммуналки Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство украинцев (91%) к повышению тарифов отнестись с пониманием не готовы. Противоположней позиции придерживается лишь каждый двадцатый житель страны (6%), а еще 3% - не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Повышение тарифов: как украинцы относятся к подорожанию коммуналки

При этом три четверти украинцев (75%) заявили о том, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов, тогда как лишь каждый шестой респондент (17%) считает, что сможет их оплачивать после повышения. Еще 8% - не определились.

Повышение тарифов: как украинцы относятся к подорожанию коммуналки

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

Напомним, по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

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