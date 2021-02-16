Повышение тарифов: как украинцы относятся к подорожанию коммуналки

Абсолютное большинство украинцев (91%) к повышению тарифов отнестись с пониманием не готовы. Противоположней позиции придерживается лишь каждый двадцатый житель страны (6%), а еще 3% - не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом три четверти украинцев (75%) заявили о том, что не смогут оплачивать счета после январского повышения тарифов, тогда как лишь каждый шестой респондент (17%) считает, что сможет их оплачивать после повышения. Еще 8% - не определились. Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.