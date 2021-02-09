Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за останній рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%. За останній рік тарифи піднялися на 18,4%.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за січень зросли на 0,2% (за рік - на 3,4%), на водопостачання - на 10,9% (за рік - на 31,5%), на каналізацію - на 17,3% (за рік - на 36,6%), на утримання житла та прибудинкових територій - на 0,5% (за рік - 2,8%), на електроенергію - на 36,6% (за рік - на 36,6%), на опалення і гарячу воду - на 3,3% (за рік - на 3,6%),

Природний газ у січні подешевшав на 4,5%, проте його ціна порівняно з січнем 2020 року зросла на 34,8%