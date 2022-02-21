Підвищення ренти на видобуток газу замінить аукціонні продажі з обмеженням маржі, - ОП

Пропозиція підвищити ставки ренти на видобуток газу викликана різким зростанням цін на газ. Цей механізм повинен замінити обов'язок газодобувних компаній продавати газ на аукціонах з обмеженням маржі.

Про це заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Коли виникають аномалії на ринку, такі як зростання ціни, яке зараз відбулося, то виникають серйозні наслідки для держави. Потрібно субсидування населення, окремих галузей економіки, які можуть просто зупинитися. Мова про виробників хліба, овочів, інших продуктів, у собівартості яких велика частка газу", - повідомив Шурма.

При цьому він зазначив, що механізм з продажем газу на аукціонах, який був застосований, можливий, але передбачає певний ручний механізм.

"Рента - це нормальний стабілізатор. Коли ціна на газ нижче довгострокового діапазону у 200-400 доларів, то рента повинна бути набагато нижче, щоб забезпечити інвесторам хоч якусь прибутковість на їх інвестиції. І тут діапазон цін можна обговорювати", - сказав Шурма.

За його словами, "коли ціна на газ злітає вище якихось розумних показників-до 600-800 доларів і вище, то, напевно, повинна бути підвищена і рента, щоб було джерело субсидування галузей, які від цього страждають".

Шурма вважає, що в питанні ренти буде знайдений компроміс. "У будь-якому випадку, його потрібно досягти між видобувниками і владою, щоб дати інвесторам комфорт і впевненість, а державі інструмент реагування на ринкові аномалії", - сказав він.