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Виробники соціальних продуктів куплять дешевий газ на біржі: як це працюватиме

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Україна, Середа 12 січня 2022 15:52
Виробники соціальних продуктів куплять дешевий газ на біржі: як це працюватиме Фото: ціни для виробників продуктів будуть знижені за рахунок приватних газодобувних компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення спеціальних торгів природним газом для виробників соціально значущої продукції. У січні підприємства куплять приблизно 80 млн кубометрів дешевого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Раніше уряд зобов’язав приватні газодобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні у період дії карантину. Стартова ціна повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до врахування рентних платежів) та може включати надбавку не більше 24%.

Згідно з постановою, на спеціальні аукціони будуть допускатися компанії-виробники соціальних продуктів, що входять до списку Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також трейдери, які мають укладені договори з даними компаніями.

Торги відбуватимуться в умовах анонімності учасників-покупців. Газові аукціони відбуватимуться виключно у робочі дні.

За попередніми даними, у січні 2022 року газовидобувні компанії мають продати близько 80 мільйонів кубометрів "блакитного палива" українського видобутку виробникам соціальних продуктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ввів граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку, який постачається виробникам соціальних продуктів

Норми щодо газу розповсюджується на підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:

  • Борошно пшеничне вищого сорту
  • Молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці)
  • Хліб житньо-пшеничний
  • Яйця курячі категорії С1
  • Птиця (тушка куряча)
  • Батон
  • Олія соняшникова

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість. Понад 6,8 тисяч компаній зможуть отримувати природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%.

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