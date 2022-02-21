Повышение ренты на добычу газа заменит аукционные продажи с ограничением маржи, - ОП

Предложение повысить ставки ренты на добычу газа вызвано резким ростом цен на газ. Этот механизм должен заменить обязанность газодобывающих компаний продавать газ на аукционах с ограничением маржи.

"Когда возникают аномалии на рынке, такие как рост цены, который сейчас произошел, то возникают серьезные последствия для государства. Нужно субсидирование населения, отдельных отраслей экономики, которые могут просто остановиться. Речь о производителях хлеба, овощей, других продуктов, в себестоимости которых большая доля газа", - сообщил Шурма.

При этом он отметил, что механизм с продажей газа на аукционах, который был применен, возможен, но предполагает определенный ручной механизм.

"Рента - это нормальный стабилизатор. Когда цена на газ ниже долгосрочного диапазона в 200-400 долларов, то рента должна быть намного ниже, чтобы обеспечить инвесторам хоть какую-то доходность на их инвестиции. И тут диапазон цен можно обсуждать", - сказал Шурма.

По его словам, "когда цена на газ взлетает выше каких-то разумных показателей – до 600-800 долларов и выше, то, наверное, должна быть повышена и рента, чтобы был источник субсидирования отраслей, которые от этого страдают".

Шурма считает, что в вопросе ренты будет найден компромисс. "В любом случае, его нужно достичь между добытчиками и властью, чтобы дать инвесторам комфорт и уверенность, а государству инструмент реагирования на рыночные аномалии", - сказал он.