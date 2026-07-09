Возвращение прав после пьяного вождения: что обязательно должны сделать водители

Водителям, которых лишили права управления за управление в состоянии опьянения или из-за совершения ДТП, для возвращения удостоверения недостаточно дождаться завершения срока наказания. Для этого необходимо сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Главное: Главное условие. После лишения прав за ДТП или опьянения водителям недостаточно просто дождаться конца срока наказания - нужно заново составить теорию и практику в МВД.

После лишения прав за ДТП или опьянения водителям недостаточно просто дождаться конца срока наказания - нужно заново составить теорию и практику в МВД. Где восстанавливать? Обратиться за возвратом удостоверения можно в любой сервисный центр МВД, независимо от места регистрации или проживания.

Обратиться за возвратом удостоверения можно в любой сервисный центр МВД, независимо от места регистрации или проживания. Пакет документов. Необходимо предоставить паспорт (или ID-карту), справку о местожительстве, ИНН и документ об оплате админуслуги.

Необходимо предоставить паспорт (или ID-карту), справку о местожительстве, ИНН и документ об оплате админуслуги. Медицинский контроль. Водители, которых наказали за управление в состоянии опьянения, обязательно должны предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению.

Водители, которых наказали за управление в состоянии опьянения, обязательно должны предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению. Результат. Законно вернуться за руль водитель сможет только после успешной сдачи обоих экзаменов и получения нового бланка удостоверения.

Кому нужно повторно сдавать экзамены

В ведомстве отмечают, что после лишения права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель должен обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Для восстановления удостоверения необходимо успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены.

Какие документы необходимы

Для получения водительского удостоверения после лишения права управления нужно подать:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, загранпаспорт или другой документ, определенный законодательством);

документ о месте жительства, если эта информация отсутствует в основном документе;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при необходимости);

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (для водителей, лишенных прав за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции);

документ об оплате административной услуги.

В МВД уточнили, что паспорт гражданина Украины, ID-карту, загранпаспорт, а также справку внутренне перемещенного лица можно предъявить в электронном виде через приложение "Дия".

Где можно восстановить удостоверение

Подать документы и сдать экзамены можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель сможет снова получить удостоверение и законно управлять транспортными средствами.