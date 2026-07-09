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Возвращение прав после пьяного вождения: что обязательно должны сделать водители

17:06 09.07.2026 Чт
3 мин
Без каких документов водители не смогут вернуть права?
aimg Татьяна Веремеева
Возвращение прав после пьяного вождения: что обязательно должны сделать водители Фото: Сервисный центр МВД (hsc.gov.ua)
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Водителям, которых лишили права управления за управление в состоянии опьянения или из-за совершения ДТП, для возвращения удостоверения недостаточно дождаться завершения срока наказания. Для этого необходимо сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Главное:

  • Главное условие. После лишения прав за ДТП или опьянения водителям недостаточно просто дождаться конца срока наказания - нужно заново составить теорию и практику в МВД.
  • Где восстанавливать? Обратиться за возвратом удостоверения можно в любой сервисный центр МВД, независимо от места регистрации или проживания.
  • Пакет документов. Необходимо предоставить паспорт (или ID-карту), справку о местожительстве, ИНН и документ об оплате админуслуги.
  • Медицинский контроль. Водители, которых наказали за управление в состоянии опьянения, обязательно должны предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению.
  • Результат. Законно вернуться за руль водитель сможет только после успешной сдачи обоих экзаменов и получения нового бланка удостоверения.

Кому нужно повторно сдавать экзамены

В ведомстве отмечают, что после лишения права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель должен обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Для восстановления удостоверения необходимо успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены.

Какие документы необходимы

Для получения водительского удостоверения после лишения права управления нужно подать:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, загранпаспорт или другой документ, определенный законодательством);
  • документ о месте жительства, если эта информация отсутствует в основном документе;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при необходимости);
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (для водителей, лишенных прав за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции);
  • документ об оплате административной услуги.

В МВД уточнили, что паспорт гражданина Украины, ID-карту, загранпаспорт, а также справку внутренне перемещенного лица можно предъявить в электронном виде через приложение "Дия".

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Где можно восстановить удостоверение

Подать документы и сдать экзамены можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель сможет снова получить удостоверение и законно управлять транспортными средствами.

Напомним, Кабмин обновил правила выдачи водительских удостоверений, приблизив их к европейским стандартам. Новые удостоверения для водителей мотоциклов и легковых автомобилей будут действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет. При этом все ранее выданные права остаются действительными до истечения срока их действия.

Также РБК-Украина рассказывало, как в Украине обменять водительские права, полученные за границей.

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