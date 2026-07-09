Возвращение прав после пьяного вождения: что обязательно должны сделать водители
Водителям, которых лишили права управления за управление в состоянии опьянения или из-за совершения ДТП, для возвращения удостоверения недостаточно дождаться завершения срока наказания. Для этого необходимо сдать экзамены в сервисном центре МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Главное:
- Главное условие. После лишения прав за ДТП или опьянения водителям недостаточно просто дождаться конца срока наказания - нужно заново составить теорию и практику в МВД.
- Где восстанавливать? Обратиться за возвратом удостоверения можно в любой сервисный центр МВД, независимо от места регистрации или проживания.
- Пакет документов. Необходимо предоставить паспорт (или ID-карту), справку о местожительстве, ИНН и документ об оплате админуслуги.
- Медицинский контроль. Водители, которых наказали за управление в состоянии опьянения, обязательно должны предоставить медицинскую справку о пригодности к управлению.
- Результат. Законно вернуться за руль водитель сможет только после успешной сдачи обоих экзаменов и получения нового бланка удостоверения.
Кому нужно повторно сдавать экзамены
В ведомстве отмечают, что после лишения права управления транспортными средствами по статьям 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель должен обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.
Для восстановления удостоверения необходимо успешно сдать как теоретический, так и практический экзамены.
Какие документы необходимы
Для получения водительского удостоверения после лишения права управления нужно подать:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, загранпаспорт или другой документ, определенный законодательством);
- документ о месте жительства, если эта информация отсутствует в основном документе;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при необходимости);
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (для водителей, лишенных прав за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции);
- документ об оплате административной услуги.
В МВД уточнили, что паспорт гражданина Украины, ID-карту, загранпаспорт, а также справку внутренне перемещенного лица можно предъявить в электронном виде через приложение "Дия".
Где можно восстановить удостоверение
Подать документы и сдать экзамены можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель сможет снова получить удостоверение и законно управлять транспортными средствами.
Напомним, Кабмин обновил правила выдачи водительских удостоверений, приблизив их к европейским стандартам. Новые удостоверения для водителей мотоциклов и легковых автомобилей будут действовать 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта - 5 лет. При этом все ранее выданные права остаются действительными до истечения срока их действия.
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