Полномочия МИД могут расширить: о чем речь

Министерство иностранных дел Украины может получить право вносить предложения по санкциям. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram .

Документ также содержит предложение о порядке отмены санкций. Согласно законопроекту, это должен делать тот же орган, который их вводил, если цель санкций достигнута или изменились основания.

Также законопроектом предусматривается, чтобы украинские санкции применялись автоматически на основании решений Євросоюза, США и других партнеров.

Согласно тексту документа, МИД сможет инициировать предложения по санкциям и выносить их на рассмотрение СНБО.

Санкции против России

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас инициатива по применению санкций может исходить от президента, парламента, Кабмина, Нацбанка или СБУ.

Решения об их введении принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а затем санкции оформляются указом президента.

Если речь идет о секторальных санкциях, то их дополнительно утверждает Верховная Рада в течение 48 часов.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против лиц, которые причастны к незаконному вывозу ресурсов и культурных ценностей из оккупированных территорий.