Полномочия МИД могут расширить: о чем речь

Киев, Понедельник 01 сентября 2025 16:07
Иллюстративное фото: МИД сможет инициировать санкции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Украины может получить право вносить предложения по санкциям. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Согласно тексту документа, МИД сможет инициировать предложения по санкциям и выносить их на рассмотрение СНБО.

Также законопроектом предусматривается, чтобы украинские санкции применялись автоматически на основании решений Євросоюза, США и других партнеров.

Документ также содержит предложение о порядке отмены санкций. Согласно законопроекту, это должен делать тот же орган, который их вводил, если цель санкций достигнута или изменились основания.

Санкции против России

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас инициатива по применению санкций может исходить от президента, парламента, Кабмина, Нацбанка или СБУ.

Решения об их введении принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а затем санкции оформляются указом президента.

Если речь идет о секторальных санкциях, то их дополнительно утверждает Верховная Рада в течение 48 часов.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против лиц, которые причастны к незаконному вывозу ресурсов и культурных ценностей из оккупированных территорий.

