"Полная измена Украины": сенаторы-демократы раскритиковали дизельное соглашение Трампа

Заявление подписали ведущая демократка в Комитете Сената по иностранным делам Джин Шейгин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и ведущая демократка в банковском комитете Сената Элизабет Уоррен.

Речь идет о Генеральной лицензии 135, которую Минфин США выдал после договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Объявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты позволят покупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки", - говорится в заявлении.

Сенаторы напомнили, что горючее в США и Европе стремительно подорожало из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. Теперь, по их мнению, президент пытается исправить ситуацию "отчаянными соглашениями" с диктатором, а ради собственных политических перспектив жертвует Украиной и союзниками.

Отдельно сенаторы обвинили Трампа в том, что он игнорирует закон и двухпартийную волю Конгресса. Лишь несколько недель назад законодатели приняли закон, который должен был перекрыть доходы российской военной машины и ограничить покупку российской нефти и газа.

"Довольно. Президент должен завершить свою войну с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие действия против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины", - подчеркнули они.