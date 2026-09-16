Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэма-Блюменталя

Сегодня Палата представителей Конгресса США должна окончательно принять законопроект Грэма-Блюменталя, который предусматривает адские санкции против России. Хотя его введение полностью зависит от решения Дональда Трампа.

РБК-Украина рассказывает об основных положениях законопроекта и возможных последствиях для Кремля.

Главное: Секторальный удар: санкции охватывают ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "теневой флот" и проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

санкции охватывают ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "теневой флот" и проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ". Вторичные пошлины до 100% : предусмотрены меры против третьих стран, покупающих российские энергоносители или способствующих обходу ограничений.

: предусмотрены меры против третьих стран, покупающих российские энергоносители или способствующих обходу ограничений. Заблокированная отмена : ограничения будут действовать до прекращения боевых действий и подписания приемлемого для Украины мира.

: ограничения будут действовать до прекращения боевых действий и подписания приемлемого для Украины мира. Иранский вектор: действие базовых санкций в отношении энергетического сектора Тегерана продлевают до 2031 года.

Влияние на Россию

Документ несколько раз менял название и дополнялся – финальное название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Эта версия законопроекта фактически представляет собой эволюцию санкционной политики США от простого политического сигнала к системному экономическому давлению на РФ.

Документ сочетает как индивидуальные, так и секторальные санкции. Персональные ограничения касаются высшего политического и военного руководства РФ, а также лиц, причастных к обходу санкций, нарушениям прав человека, отмыванию средств и дестабилизации ситуации в Украине.

Под удар также могут попасть акционеры российских проектов по добыче сжиженного природного газа, суда "теневого флота" и связанные с ними лица. Речь идет о традиционных и действенных инструментах – блокировании активов и визовых ограничениях.

Секторальные санкции нацелены на ключевые источники финансирования российской экономики. Они охватывают энергетический и финансовый секторы, включая Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие государственные финансовые учреждения.

Законопроект строго запрещает любые инвестиции США в российский энергетический сектор.

"В августе прошлого года обсуждалось возвращение американской компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1", а такой запрет сделает этот сценарий невозможным", – отмечал ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Ограничения будут касаться как экспорта американских энергоресурсов в Россию, так и запрета импорта российского урана. Отдельно расширяются санкции в отношении кремлевских проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" (включая их руководителей и ключевых акционеров).

Удар по друзьям Кремля

Отдельное внимание законопроект уделяет ответственности за обход санкций. Документ направлен на ликвидацию механизмов, которые Москва адаптировала для выживания: теневой флот, финансовые посредники, криптовалюты и юрисдикции третьих стран. Без перекрытия этих каналов даже самые жесткие ограничения постепенно теряют эффективность.

Вместе с тем усиливается экономическое давление на торговых партнеров России. Именно вторичные меры могут стать наиболее ощутимым средством воздействия. Они предусматривают применение дополнительных пошлин в отношении стран, которые продолжают импортировать энергоносители из России или способствуют обходу санкций.

В предыдущей редакции фигурировала максимальная ставка для таких случаев – 500%. Во время доработки ее уменьшили до 100% с определенными исключениями. Однако логика осталась неизменной: повысить для третьих стран экономическую цену сотрудничества с Россией настолько, чтобы оно стало невыгодным.

Важнейшей политической новацией документа является механизм блокирования отмены санкций. Согласно тексту законопроекта, ограничения против РФ не могут быть сняты до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия и не подпишет мирное соглашение, "приемлемое для свободного и независимого Правительства Украины".

Отдельное внимание в текущей версии документа уделено главным политическим партнерам Москвы – Ирану и Китаю. Хотя двухпартийная инициатива "Stop China and Russia Act" формально остается отдельным законопроектом, ее ключевая концепция и логика были полностью отражены в тексте Грэма-Блюменталя.

В частности, санкции официально распространятся на энергетический сектор Ирана, продлив действие базовых ограничений до 2031 года.

При этом важно понимать, что новые ограничения не вступают в силу мгновенно и автоматически после принятия законопроекта. Он не является категоричным в отношении обязательного применения тех или иных мер против России, а скорее предлагает расширенный набор инструментов, которыми может гибко воспользоваться президент США Дональд Трамп. Таким образом, даже несмотря на принятие законопроекта, окончательное решение будет принимать именно президент США.

Долгий путь к одобрению

Впервые законопроект был зарегистрирован в Сенате США еще в апреле 2025 года сенаторами из двух конкурирующих партий – Линдси Грэмом от республиканцев и Ричардом Блюменталем от демократов.

В июле того же года инициатива уже пользовалась мощной поддержкой – ее готовы были поддержать 85 из 100 сенаторов. Впрочем, Линдси Грэм не спешил лоббировать реальное рассмотрение, выжидая неформального "зеленого света" от Дональда Трампа, хотя и постоянно держал тему в информационном поле.

Параллельно Грэм и Блюменталь совершили серию поездок в Украину и страны Европы. Целью этих визитов было согласование совместных действий и координация позиций с ключевыми союзниками Вашингтона.

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Ситуация сдвинулась с мертвой точки в конце июня этого года, когда после очередного телефонного разговора с Путиным Трамп начал публично выражать недовольство действиями российского диктатора.

Уже 29 июня Грэм заявил, что ему удалось достичь компромисса с президентом США. Однако, чтобы получить поддержку Белого дома, отдельные положения законопроекта пришлось немного смягчить.

Дополнительный импульс законопроекту придала внезапная смерть Линдси Грэма 11 июля. Именно она окончательно объединила Конгресс вокруг его наследия. Законопроект был официально назван в честь покойного сенатора, а уже в августе его одобрил Сенат.

Теперь же требуется финальное голосование в Палате представителей, которое должно состояться сегодня поздно вечером по киевскому времени, а после этого – лишь подпись принятого законопроекта президентом США.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, чем запомнился сенатор Линдси Грэм и какое наследие он после себя оставил внутри США, а также в мировой политике.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Какие основные секторальные санкции предусматривает законопроект Грэма-Блюменталя?

– Документ вводит жесткие ограничения против финансового и энергетического секторов России, включая Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Под запрет также попадают любые американские инвестиции в российскую энергетику, импорт урана и проекты по добыче сжиженного газа.

– Как США планируют наказать третьи страны за помощь России в обходе санкций?

– Для торговых партнеров РФ предусмотрено применение дополнительных пошлин на уровне до 100%. Это будет касаться государств, которые продолжают покупать российские энергоносители или способствуют функционированию "теневого флота" и финансовых посредников.

– Вступят ли новые ограничения в силу сразу после подписания документа?

– Нет, санкции не будут действовать автоматически. Законопроект дает Белому дому расширенный инструментарий, которым президент Дональд Трамп сможет гибко манипулировать в зависимости от развития геополитической ситуации.