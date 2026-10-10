"Повна зрада України": сенатори-демократи розкритикували дизельну угоду Трампа

Заяву підписали провідна демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та провідна демократка в банківському комітеті Сенату Елізабет Воррен.

Йдеться про Генеральну ліцензію 135, яку Мінфін США видав після домовленості Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки", - йдеться в заяві.

Сенатори нагадали, що пальне в США та Європі стрімко подорожчало через війну з Іраном, яку розпочав сам Трамп. Тепер, на їхню думку, президент намагається виправити ситуацію "відчайдушними угодами" з диктатором, а заради власних політичних перспектив жертвує Україною та союзниками.

Окремо сенатори звинуватили Трампа в тому, що він ігнорує закон і двопартійну волю Конгресу. Лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили закон, який мав перекрити доходи російської військової машини та обмежити купівлю російської нафти і газу.

"Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину Росії. Путін реагує лише на силу, а це означає жорсткі дії проти Росії та тих, хто допомагає їй вести війну проти України", - наголосили вони.