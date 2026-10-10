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"Полная измена Украины": сенаторы-демократы раскритиковали дизельное соглашение Трампа

07:08 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Полная измена Украины": сенаторы-демократы раскритиковали дизельное соглашение Трампа Фото: лидер демократов в Сенате США Чак Шумер (Getty Images)
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Решение администрации президента США Дональда Трампа на полгода разрешить покупку российского дизеля по всему миру американские сенаторы-демократы назвали полным предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление трех сенаторов, обнародованное на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

Заявление подписали ведущая демократка в Комитете Сената по иностранным делам Джин Шейгин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и ведущая демократка в банковском комитете Сената Элизабет Уоррен.

Речь идет о Генеральной лицензии 135, которую Минфин США выдал после договоренности Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Объявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты позволят покупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки", - говорится в заявлении.

Сенаторы напомнили, что горючее в США и Европе стремительно подорожало из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. Теперь, по их мнению, президент пытается исправить ситуацию "отчаянными соглашениями" с диктатором, а ради собственных политических перспектив жертвует Украиной и союзниками.

Отдельно сенаторы обвинили Трампа в том, что он игнорирует закон и двухпартийную волю Конгресса. Лишь несколько недель назад законодатели приняли закон, который должен был перекрыть доходы российской военной машины и ограничить покупку российской нефти и газа.

"Довольно. Президент должен завершить свою войну с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие действия против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины", - подчеркнули они.

Речь идет о законе имени Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, названный в честь скончавшегося в июле сенатора. Конгресс принял его большинством голосов от обеих партий, а Трамп подписал документ 18 сентября.

Само соглашение предусматривает, что Россия поставит на мировые рынки до 1,8 млн тонн дизеля. В Киеве ее восприняли как удар в спину: президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios назвал соглашение "подарком Путину на день рождения" и "Аляской номер два".Трамп же поблагодарил Путина и заверил, что США остаются сильным партнером.

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