Воздушную тревогу на Кировоградщине и Львовщине будут объявлять по-новому: что изменится

В Кировоградской области с 1 сентября сообщение о воздушной опасности при угрозе вражеских дронов будет объявляться только в конкретных административных районах, которые находятся под угрозой. В случае ракетной опасности сирена будет включаться по всей области.

Тестировать систему оповещения будут с 27 августа, а с 1 сентября планируют ее полноценную работу.

Львовская область также определена как одна из двенадцати областей Украины, где с 1 сентября текущего года сигнал "Воздушная тревога" будет подаваться раздельно.

Отныне сигнал воздушной тревоги будет объявляться по отдельным районам в случае возникновения непосредственной опасности - приближение беспилотных летательных аппаратов к границам соответствующих административно-территориальных единиц.

В случае угрозы применения аэробаллистической ракеты "Кинжал" воздушная тревога будет объявляться по всей территории Украины одновременно.

Как отметил директор департамента по вопросам гражданской защиты Игорь Туз, во Львовской области аппаратура территориальной системы оповещения к такому переходу готова, поскольку система позволяет включить как все громкоговорители одновременно, так и отдельную сирену.