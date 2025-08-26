Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому: що зміниться

У Кіровоградській та Львівській областях з 1 вересня повітряну тривогу оголошуватимуть по районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОВА та Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
У Кіровоградській області з 1 вересня повідомлення про повітряну небезпеку при загрозі ворожих дронів оголошуватиметься тільки в конкретних адміністративних районах, які перебувають під загрозою. У разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.
Тестуватимуть систему оповіщення з 27 серпня, а з 1 вересня планують її повноцінну роботу.
Львівська область також визначена як одна з дванадцяти областей України, де з 1 вересня поточного року сигнал "Повітряна тривога" подаватиметься роздільно.
Відтепер сигнал повітряної тривоги буде оголошуватися по окремих районах у разі виникнення безпосередньої небезпеки - наближення безпілотних літальних апаратів до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
У випадку загрози застосування аеробалістичної ракети "Кинджал" повітряна тривога оголошуватиметься по всій території України одночасно.
Як зазначив директор департаменту з питань цивільного захисту Ігор Туз, у Львівській області апаратура територіальної системи оповіщення до такого переходу готова, оскільки система дозволяє включити як усі гучномовці одночасно, так і окрему сирену.
Нагадаємо, у Київській області з 24 липня повітряну тривогу оголошують диференційовано - лише в тих районах, де існує підвищена загроза.
З 1 серпня у Полтавській області також почала працювати диференційована система оповіщення повітряних тривог.