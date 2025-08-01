В Полтавской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось

С сегодняшнего дня, с 1 августа, в Полтавской области начинает работать дифференцированная система оповещения воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОГА.

"При обнаружении вражеских дронов на территории области сирена будет звучать только в тех районах, где есть потенциальная опасность их попаданий или работы ПВО, а также в районах, в сторону которых движется объект", - отметили в Полтавской ОГА.

Также сообщается, что во время массированных атак дронами, или ракетной опасности тревога будет звучать по всей области.

Как правило, решение о дифференцированных тревог принимается с учетом ситуации безопасности, а также в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отметим, для оповещения воздушной тревоги используются громкоговорители, официальные приложения, а также социальные сети органов местной власти и самоуправления.