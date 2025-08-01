В Полтавской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменилось
С сегодняшнего дня, с 1 августа, в Полтавской области начинает работать дифференцированная система оповещения воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской ОГА.
"При обнаружении вражеских дронов на территории области сирена будет звучать только в тех районах, где есть потенциальная опасность их попаданий или работы ПВО, а также в районах, в сторону которых движется объект", - отметили в Полтавской ОГА.
Также сообщается, что во время массированных атак дронами, или ракетной опасности тревога будет звучать по всей области.
Как правило, решение о дифференцированных тревог принимается с учетом ситуации безопасности, а также в сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отметим, для оповещения воздушной тревоги используются громкоговорители, официальные приложения, а также социальные сети органов местной власти и самоуправления.
Изменения в объявлении воздушных тревог
Напомним, ранее мы рассказывали, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.
Больше подробностей о том, как будут работать оповещения воздушной тревоги в ряде областей с сегодняшнего дня, с 1 августа - читайте в материале РБК-Украина.