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Сеть сбоит, телеканалы не работают: что известно о последствиях атак на дата-центры Киева

14:49 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Сеть сбоит, телеканалы не работают: что известно о последствиях атак на дата-центры Киева Фото: последствия прилета в офис на метро "Шулявская" (РБК-Украина)
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Россияне продолжают атаковать дата-центры в Киеве. Лишь сегодня утром несколько ударов были нанесены по дата-центру Cosmonova, из-за чего даже остановилось вещание ряда телеканалов и провайдеров.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях атак на столичные дата-центры.

Вражеская кампания атак на дата-центры началась 23 сентября. Тогда из-за атаки на несколько дата-центров в разных районах столицы были перебои в работе провайдеров Utel и "Паутина", интернет-систем сети магазинов "Книгарня Є" и файлообменника Fex.NET.

Одна из атак уничтожила и дата-центр, где находились мощности хостинг-провайдера MiroHost. Как рассказал РБК-Украина владелец MiroHost Александр Ольшанский, из-за этого пострадали около 5% клиентов.

Вчера под вражеским ударом оказался дата-центр компании "Датагруп". Также вчера и сегодня враг прицельно атаковал дата-центр Cosmonova, расположенный на территории бизнес-центра "Протасов". Какие последствия этих атак - рассказываем ниже.

Не работают телеканалы

Из-за ударов по дата-центрам ряд телеканалов приостановить вещание. А именно:

  • "Новини Live";
  • "Ми-Україна", входящий в телемарафон;
  • "Армія TV".

Атаки на дата-центры также повлияли на работу "Суспільного". На сайте вещателя перестали работать видеоплееры.

Сбои в работе провайдеров

Сегодня о перебоях в работе из-за атак на дата-центры сообщил провайдер "Коло.ТБ". Специалисты провайдера уже работают над возобновлением работы: меняют маршруты и разворачивают резервы.

Кто еще пострадал от ударов по дата-центрам

Национальная программа поддержки ветеранов "Без меж" предупредила о перебоях в работе приложения: некоторые функции могут либо не работать, либо работать нестабильно.

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