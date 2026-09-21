В Украине представили дрон-перехватчик реактивных "Шахедов": что известно про "Зореліт v5"

Украинская компания "Влучник" представила новый дрон-перехватчик "Зореліт v5", предназначенный для борьбы с реактивными ударными БПЛА. Аппарат способен развивать скорость до 416 км/ч и перехватывать цель на маршруте ее полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Влучник" .

Технические характеристики "Зореліт v5"

Максимальная скорость дрона составляет 416 км/ч, дальность полета на одном заряде - до 47 км. При крейсерской скорости 200 км/ч продолжительность полета составляет около 17 минут. Аппарат рассчитан на боевую часть массой 300-600 г.

В комплект входят поворотный механизм камеры, модуль ELRS на выбор из нескольких частотных диапазонов (150 / 340 / 500 / 620 / 750 / 915 / 2.4 / Sine.Link / другое), видеопередатчик VTX диапазона 4990-6100 MHz мощностью 2.5 Вт с а инициации с возможностью дистанционного подрыва и физической чека.

Какие цели сможет перехватывать новый дрон

По данным производителя, "Зореліт v5" рассчитан на перехват по маршруту полета, на крейсерской скорости цели, таких типов БпЛА:

все БпЛА-разведчики;

"Гербера" (крейсерская скорость 140 км/ч);

"Герань-2" (крейсерская скорость 185 км/ч);

реактивный БпЛА "Герань-3" (крейсерская скорость 300 км/ч);

реактивный БпЛА "Герань-4" (крейсерская скорость 320-350 км/ч).

Новый перехватчик разработан на базе предыдущей модели "Зореліт v4", которая уже имеет ряд успешных боевых применений, принята на вооружение и получила код НАТО (NSN). В конструкции новой версии использованы решения, проверенные в ходе боевых миссий предшественника.

Фото: "Зореліт v5" ("Влучник")

Дополнительные возможности и поставки

Дрон может дополнительно комплектоваться модулем удаленного управления через интернет - с передачей как управления, так и видео. Комплектация с обозначением "ИИ" предполагает подсветку целей в тепловизионную камеру для более эффективного сопровождения цели, а также автоматическое доведение (last mile) до цели на финальном этапе атаки. Также заявлена автономная навигация в зону цели на основе данных SkyMap.

Сейчас "Зореліт v5" доступен для заказа по прямым контрактам с воинскими частями. Параллельно дрон проходит процедуру кодификации, по завершении которой станет доступным для заказа по программе "еБаллы".