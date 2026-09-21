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В Украине представили дрон-перехватчик реактивных "Шахедов": что известно про "Зореліт v5"

15:37 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
В Украине представили дрон-перехватчик реактивных "Шахедов": что известно про "Зореліт v5" Фото: "Зорелит v5" ("Получатель")
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Украинская компания "Влучник" представила новый дрон-перехватчик "Зореліт v5", предназначенный для борьбы с реактивными ударными БПЛА. Аппарат способен развивать скорость до 416 км/ч и перехватывать цель на маршруте ее полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Влучник".

Технические характеристики "Зореліт v5"

Максимальная скорость дрона составляет 416 км/ч, дальность полета на одном заряде - до 47 км. При крейсерской скорости 200 км/ч продолжительность полета составляет около 17 минут. Аппарат рассчитан на боевую часть массой 300-600 г.

В комплект входят поворотный механизм камеры, модуль ELRS на выбор из нескольких частотных диапазонов (150 / 340 / 500 / 620 / 750 / 915 / 2.4 / Sine.Link / другое), видеопередатчик VTX диапазона 4990-6100 MHz мощностью 2.5 Вт с а инициации с возможностью дистанционного подрыва и физической чека.

Какие цели сможет перехватывать новый дрон

По данным производителя, "Зореліт v5" рассчитан на перехват по маршруту полета, на крейсерской скорости цели, таких типов БпЛА:

  • все БпЛА-разведчики;
  • "Гербера" (крейсерская скорость 140 км/ч);
  • "Герань-2" (крейсерская скорость 185 км/ч);
  • реактивный БпЛА "Герань-3" (крейсерская скорость 300 км/ч);
  • реактивный БпЛА "Герань-4" (крейсерская скорость 320-350 км/ч).

Новый перехватчик разработан на базе предыдущей модели "Зореліт v4", которая уже имеет ряд успешных боевых применений, принята на вооружение и получила код НАТО (NSN). В конструкции новой версии использованы решения, проверенные в ходе боевых миссий предшественника.

В Украине представили дрон-перехватчик реактивных &quot;Шахедов&quot;: что известно про &quot;Зореліт v5&quot;

Фото: "Зореліт v5" ("Влучник")

Дополнительные возможности и поставки

Дрон может дополнительно комплектоваться модулем удаленного управления через интернет - с передачей как управления, так и видео. Комплектация с обозначением "ИИ" предполагает подсветку целей в тепловизионную камеру для более эффективного сопровождения цели, а также автоматическое доведение (last mile) до цели на финальном этапе атаки. Также заявлена автономная навигация в зону цели на основе данных SkyMap.

Сейчас "Зореліт v5" доступен для заказа по прямым контрактам с воинскими частями. Параллельно дрон проходит процедуру кодификации, по завершении которой станет доступным для заказа по программе "еБаллы".

Читайте также: Реактивные перехватчики против реактивных дронов: есть ли Украине, чем ответить на террор

Реактивные дроны-перехватчики постепенно становятся отдельным направлением развития украинской противодроновой обороны. В конце августа силы обороны получили первый отечественный реактивный перехватчик Alexa Spatium, разработанный специально для уничтожения малоразмерных воздушных, наземных и надводных целей.

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