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В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем особенный российский истребитель Су-57

Украина Россия, Понедельник 10 июня 2024 10:05
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В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем особенный российский истребитель Су-57 Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолеты Су-57 буквально в считанные разы. Преимущественно его активность наблюдалась на отдаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет спикер Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Напомним, вчера ГУР сообщило, что в России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области был поражен самолет Су-57. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков.

Позже в ГУР отметили, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", - читайте в материале РБК-Украина.

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