В Воздушных силах ВСУ объяснили, чем особенный российский истребитель Су-57

За весь период полномасштабного вторжения враг использовал самолеты Су-57 буквально в считанные разы. Преимущественно его активность наблюдалась на отдаленной дистанции от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии столкновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш. Как объясняет спикер Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.