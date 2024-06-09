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Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 11:55
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Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ Фото: Украина впервые атаковала Су-57 в России (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники поразили российский самолет Су-57 на территории РФ. Это самый современный истребитель России.

Что известно о самом ценном самолете врага - в материале РБК-Украина ниже.

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Детали спецоперации

Главное управление разведки сообщило, что в России впервые был атакован многоцелевой истребитель Су-57. Это произошло на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения.

ГУР опубликованы спутниковые снимки. На них можно заметить, что 7 июня Су-57 стоит на территории аэродрома, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

Это первый успешный случай поражения Су-57 с начала полномасштабной войны.

Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ

Что известно о самолете

Су-57 - это российский многоцелевой истребитель. Россия классифицирует его как истребитель пятого поколения. Это самый современный и ценный истребитель врага. Однако аналитики отмечают, что Су-57 фактически не дотягивает до пятого поколения по характеристикам.

Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления процессами противника.Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ

wikipedia.org

Первый полет Су-57 был совершен в январе 2010 года. В 2019 году Россия заявляла о начале серийного производства этих самолетов, а в 2020 глду был выпуск первого серийного Су-57.

Характеристики Су-57:

  • экипаж - 1 человек;
  • длина - 19,7 м;
  • размах крыла - 14 м;
  • высота - 4,8 м;
  • масса самолета с топливом - 30 тонн;
  • максимальная скорость на высоте около - 2600 км/ч;
  • продолжительность полета - до 5,8 часа;
  • практический потолок - 20 тысяч м.

Как заявляют в России, этот истребитель может использовать широкий список управляемых и неуправляемых бомб и ракет малой, средней и большой дальности. В частности, эти истребители являются носителями ракет Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59, которыми часто оккупанты обстреливают Украину.

Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ

Применение Су-57 на войне

Россия утверждает, что начала использовать Су-57 в первые недели полномасштабного вторжения. Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, оккупанты пытаются держать эти самолеты подальше от линии огня.

Однако все же были зафиксированы удары по Су-57 по Украине. В частности, в 2022 году россияне ударили из истребителей по Полтавской, Кировоградской и Одесской областях.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, Telegram-канал Сил обороны юга Украины, данные по wikipedia, публикации профильного издания Militarnyi.

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Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
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