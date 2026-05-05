В Воздушных силах рассказали об особенностях массированной атаки РФ

По его словам, на этот раз враг применил 11 баллистических ракет. В результате атаки зафиксировано восемь попаданий в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Одну ракету удалось перехватить силам противовоздушной обороны, еще две не достигли своих целей, сейчас продолжаются поисковые действия относительно их места падения.

Игнат отметил, что удары были нанесены из разных районов РФ, в частности из Воронежской и Ростовской областей, что позволило противнику рассредоточить ракетные средства.

Он также отметил, что основными целями атак стали объекты критической инфраструктуры.

Отдельно представитель ПС прокомментировал и дроновую атаку, отметив, что российские беспилотники все чаще оснащаются каналами связи и элементами модернизации, что затрудняет работу украинской ПВО.

По его словам, всего было сбито или подавлено около 150 воздушных целей, из которых 149 - ударные дроны из 164 запущенных.

Также Игнат подчеркнул, что эффективность противовоздушной обороны остается высокой, в частности благодаря работе авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений беспилотных систем.

Он добавил, что враг часто применяет дроны вблизи линии фронта, что сокращает время реагирования и затрудняет их поражения, однако система ПВО продолжает масштабировать средства противодействия, включая зенитные дроны и другие современные технологии.