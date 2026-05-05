Летели 11 "Искандеров -М" и 160 дронов: что удалось сбить ПВО
Российские оккупанты ночью запустили по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" и 164 дронов различных типов. Зафиксированы многочисленные попадания и падения сбитых обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, атака началась еще с 18:00 4 мая.
Противник выпустил по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также 164 ударные БпЛА различных типов - Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".
Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что две баллистические ракеты не достигли своих целей, информация уточняется.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.
Обстрел Украины 5 мая
В ночь на сегодня российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны по разным регионам.
Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Черниговская, Черкасская области, а также Запорожье и Днепр.
Самая тяжелая ситуация - на Полтавщине. В результате комбинированной атаки ракетами и дронами есть прямые попадания и падения обломков в Полтавском районе. По состоянию на утро известно о четырех погибших и 31 пострадавшем.
Кроме того, под обстрелами оказалась инфраструктура "Укрзализныци" в трех регионах.
В частности, на Харьковщине дрон уничтожил вагон, обошлось без пострадавших. На Полтавщине беспилотник попал вблизи путей рядом с тепловозом, поврежден вагон и произошло возгорание.
Также удар зафиксирован на Днепропетровщине - там поврежден электровоз.
