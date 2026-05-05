ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели 11 "Искандеров -М" и 160 дронов: что удалось сбить ПВО

09:27 05.05.2026 Вт
2 мин
Есть "прилеты" и падения сбитых обломков
aimg Ирина Глухова
Летели 11 "Искандеров -М" и 160 дронов: что удалось сбить ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 149 российских дронов и одну ракету (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российские оккупанты ночью запустили по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" и 164 дронов различных типов. Зафиксированы многочисленные попадания и падения сбитых обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Поврежденные дома, авто и пострадавшие: все о ночной атаке РФ на Киевскую область, Харьков и Днепр

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 4 мая.

Противник выпустил по Украине 11 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской и Брянской областей, а также 164 ударные БпЛА различных типов - Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск и Миллерово (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 8 баллистических ракет и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что две баллистические ракеты не достигли своих целей, информация уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.

Летели 11 &quot;Искандеров -М&quot; и 160 дронов: что удалось сбить ПВО

Обстрел Украины 5 мая

В ночь на сегодня российские войска совершили очередную воздушную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны по разным регионам.

Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Черниговская, Черкасская области, а также Запорожье и Днепр.

Самая тяжелая ситуация - на Полтавщине. В результате комбинированной атаки ракетами и дронами есть прямые попадания и падения обломков в Полтавском районе. По состоянию на утро известно о четырех погибших и 31 пострадавшем.

Кроме того, под обстрелами оказалась инфраструктура "Укрзализныци" в трех регионах.

В частности, на Харьковщине дрон уничтожил вагон, обошлось без пострадавших. На Полтавщине беспилотник попал вблизи путей рядом с тепловозом, поврежден вагон и произошло возгорание.

Также удар зафиксирован на Днепропетровщине - там поврежден электровоз.

Все что известно об обстреле по состоянию на сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых
Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной