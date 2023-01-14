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В Воздушных силах рассказали, какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре

Фото: в Воздушных силах рассказали, какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Что касается Днепра... Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре - это Х-22. Она была выпущена из дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Запуски производились из района Курска и Азовского моря. Было 5 пусков этих ракет", - рассказал Игнат.

По его словам, такую же ракету россияне использовали для удара по торговому центру в Кременчуге. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

"И такой вот ракетой бьют по густонаселенному городу", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек. Среди них 12 детей.

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