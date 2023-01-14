У Повітряних силах розповіли, якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

"Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет", - розповів Ігнат.

За його словами, таку ж ракету росіяни використали для удару по торговому центру у Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп у морі.

"І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту", - додав Ігнат.