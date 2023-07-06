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Воздушные силы уничтожили 7 ракет "Калибр", которыми РФ атаковала Львов

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Украина, Четверг 06 июля 2023 08:49
Воздушные силы уничтожили 7 ракет "Калибр", которыми РФ атаковала Львов Фото: Воздушные силы уничтожили 7 ракет "Калибр", которыми РФ атаковала Львов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы ПВО уничтожили 7 из 10 ракет типа "Калибр", которыми Россия атаковала Украину, в частности Львов, в ночь на четверг, 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Тактика врага

Около 1:00 оккупанты нанесли удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".

"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - рассказали в Воздушных силах.

Обстрел Украины 6 июля

Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В части областей работала ПВО. Во Львове сообщали о взрывах. Позже стало известно, что РФ атаковала Львов ракетами "Калибр". Четыре человека погибли, а 32 человека получили ранения. Подробнее об атаке на Львов - читайте в материале РБК-Украина.

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