Воздушные силы уничтожили 7 ракет "Калибр", которыми РФ атаковала Львов
Силы ПВО уничтожили 7 из 10 ракет типа "Калибр", которыми Россия атаковала Украину, в частности Львов, в ночь на четверг, 6 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.
Тактика врага
Около 1:00 оккупанты нанесли удар с акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр".
"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - рассказали в Воздушных силах.
Обстрел Украины 6 июля
Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В части областей работала ПВО. Во Львове сообщали о взрывах. Позже стало известно, что РФ атаковала Львов ракетами "Калибр". Четыре человека погибли, а 32 человека получили ранения. Подробнее об атаке на Львов - читайте в материале РБК-Украина.
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