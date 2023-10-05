ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "шахеды" из ЗРК "Нева" (видео)

Украина, Четверг 05 октября 2023 15:08
UA EN RU
В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "шахеды" из ЗРК "Нева" (видео) Фото: ВСУ уничтожали "шахеды" из ЗРК С-125 "Нева" во время обстрела 5 октября (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки вражеских "шахедов" в ночь на четверг, 5 октября, Воздушные силы Украины использовали, в частности, ПВО "Нева" для того, чтобы их сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"24 из 29! На видео - боевая работа ЗРК С-125", - написал он.

Обстрел Украины

В четверг, 5 октября запустили по Украине беспилотники типа "Шахед" по нескольким направлениям и несколькими группами. О фиксации дронов-камикадзе сообщалось в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Ночью взрывы звучали в Кропивницком и Мирнограде Полтавской области.

ПВО работала в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.В общей сложности РФ выпустила по Украине 29 дронов-камикадзе, 24 из которых были сбиты, причем 10 - в Николаевской, 5 - в Одесской и 9 - в Кировоградской.

Дроны атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области. Начался пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины