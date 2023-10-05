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В Повітряних силах показали, як вночі знищували "шахеди" з ЗРК "Нева" (відео)

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 15:08
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В Повітряних силах показали, як вночі знищували "шахеди" з ЗРК "Нева" (відео) Фото: ЗСУ знищували "шахеди" із ЗРК С-125 "Нева" під час обстрілу 5 жовтня (wikimedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки ворожих "шахедів" в ніч на четвер, 5 жовтня, Повітряні сили України використовували, зокрема, ППО "Нева" для того, щоб їх збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"24 із 29! На відео - бойова робота ЗРК С-125", - написав він.

Обстріл України

У четвер, 5 жовтня запустили по Україні безпілотники типу "Шахед" з кількох напрямків та кількома групами. Про фіксацію дронів-камікадзе повідомлялося у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Вночі вибухи лунали в Кропивницькому та Мирнограді Полтавської області.

ППО працювала в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Загалом РФ випустила по Україні 29 дронів-камікадзе, 24 з яких були збиті, причому 10 – в Миколаївській, 5 - в Одеській та 9 - у Кіровоградській.

Дрони атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. Почалася пожежа.

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