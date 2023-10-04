На юге Украины объявили воздушную тревогу: предупреждают о применении дронов

В ряде южных областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня вечером, 4 октября. Предупреждают об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ведомстве отметили, что группа ударных беспилотников из Черного моря двигается в направлении Одесской области. "Одесская, Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА", – говорится в сообщении. По состоянию на 23:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: Воздушные атаки РФ по Украине В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников. В частности воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской области. К тому же, в Кривом Роге раздавались взрывы.