В Кировоградской области тушат пожар после "прилета" по объекту инфраструктуры

Российские дроны в ночь на 5 октября ударили в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там тушат пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

По его словам, в Кировоградской области этой ночью сбили 9 дронов-камикадзе. Однако есть попадание в инфраструктурный объект. Там вспыхнул пожар, который все еще ликвидируют.

"Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара. По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена", - добавил он.

Райкович уточнил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне выпустили 29 "шахедов", силы противовоздушной обороны сбили 24 из них.

Пуски дронов были из оккупированного Крыма. Беспилотники сбивали в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. В регионах слышали взрывы из-за работы ПВО.