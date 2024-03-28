Почему ВСУ сложно уничтожить пусковые установки для "Цирконов" и "Ониксов": мнение эксперта

У украинских защитников пока нет вооружения, которое бы могло достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

Как отметил Романенко, Украине нечем достать до "Бастионов", и для этого не подходят даже дальнобойные ракеты Storm Shadow. Для удара таким вооружением процесс подготовки занимает не менее часа.

"А выход "Бастиона" на позицию, пуск ракет и уход с позиции - это максимум 10-15 минут. Я уж не говорю, что нужно ввести координаты и маршрут полета для Storm Shadow. Все это может занять до полусуток. Нам просто нечем поражать. Были бы у нас баллистические ракеты, такие как "Гром", которые мы разрабатывали, можно было бы об этом говорить", - уточнил эксперт.