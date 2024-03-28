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Почему ВСУ сложно уничтожить пусковые установки для "Цирконов" и "Ониксов": мнение эксперта

Киев, Четверг 28 марта 2024 17:59
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Почему ВСУ сложно уничтожить пусковые установки для "Цирконов" и "Ониксов": мнение эксперта Фото: эксперт объяснил, почему Украине сложно уничтожить мобильные комплексы РФ "Бастион" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Романенко

У украинских защитников пока нет вооружения, которое бы могло достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко.

Как отметил Романенко, Украине нечем достать до "Бастионов", и для этого не подходят даже дальнобойные ракеты Storm Shadow. Для удара таким вооружением процесс подготовки занимает не менее часа.

"А выход "Бастиона" на позицию, пуск ракет и уход с позиции - это максимум 10-15 минут. Я уж не говорю, что нужно ввести координаты и маршрут полета для Storm Shadow. Все это может занять до полусуток. Нам просто нечем поражать. Были бы у нас баллистические ракеты, такие как "Гром", которые мы разрабатывали, можно было бы об этом говорить", - уточнил эксперт.

Пуски "Цирконов" по Киеву

Напомним, в понедельник, 25 марта, утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Взрывы в столице прогремели почти сразу после того, как была объявлена воздушная тревога.

Позже издание Defense Express написало о том, что были найдены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". Всего враг применил две таких ракеты.

Более детально о таком вооружении РФ - в материале РБК-Украина.

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