"Циркон" или "Оникс": в ГУР рассказали о новой баллистической ракете России

Россияне стали применять в своих ракетных атаках по Украине неизвестный тип баллистических ракет. Сейчас есть сложности в определении относительно того, "Циркон" это или модернизированные "Ониксы".

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кремль собирает силы. Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет ".

Как отмечается, собеседники в разных секторах Сил обороны все еще сомневаются, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон" или модернизировал "Оникс-М". Впрочем, несмотря на это система ПВО в Киеве показала действенный результат в их сбитии.

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы", - отметил представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отмечает, что по данным разведки запасы обычных "Ониксов" россиян составляют 440 единиц.

"Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", - говорит Скибицкий.