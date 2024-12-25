Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ, - источники
Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области. Этот полигон является одним из крупнейших в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Как отмечают источники РБК-Украина, на днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины ударили по складу боеприпасов полигона "Кадамовский". Это один из крупнейших российских полигонов. Он расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.
скриншот google.com/maps
В результате попадания дронов был мощный взрыв и последующая детонация снарядов. Источники отмечают, что вражеский склад полностью уничтожен.
По данным источников, именно этот склад враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Теперь у россиян значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия.
"СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник.
Взрывы в Ростовской области
Стоит отметить, что взрывы в Ростовской области раздавались несколько дней подряд. Так, в ночь на 22 декабря россияне сообщили о взрывах в нескольких городах, в частности в Таганроге.
Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке и отмечали, что якобы российская ПВО ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска.
На следующий день, 23 декабря, взрывы слышали в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.
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