Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на одном из крупнейших полигонов РФ, - источники

Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области. Этот полигон является одним из крупнейших в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники РБК-Украина, на днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины ударили по складу боеприпасов полигона "Кадамовский". Это один из крупнейших российских полигонов. Он расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.

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В результате попадания дронов был мощный взрыв и последующая детонация снарядов. Источники отмечают, что вражеский склад полностью уничтожен.

По данным источников, именно этот склад враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Теперь у россиян значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия.

"СБУ продолжает активно демилитаризовать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник.