В Ростовской области было громко: власти РФ пожаловались на "комбинированную атаку"

В Ростовской области РФ в ночь на 22 декабря были слышны взрывы. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Традиционно россияне заявили, что потерь и повреждений нет.

Временный губернатор Ростовской области заявил о "комбинированной атаке". По его словам, российская противовоздушная оборона якобы ликвидировала восемь дронов в Азовском море, в районе Таганрога и Новочеркасска, а также сбила ракету возле Миллерово.

Ночью в сети сообщили о взрывах в Ростовской области. В частности, на взрывы пожаловались жители Таганрога.

Ночные взрывы в России

В ночь на 22 декабря взрывы также раздавались в Орловской области России. Как сообщили в сети было громко в районе города Орел. Губернатор области пожаловался на атаку дронов. По его словам, возник пожар на нефтебазе "Старый конь".

Стоит отметить, что в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины атаковали эту нефтебазу в Орле.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку и отметил, что один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в РФ. Нефтебаза обеспечивает топливом российскую армию.

Также добавим, что из Орла россияне часто запускают беспилотники по Украине.

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