В Днепре раздались взрывы
Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
В Днепре во время российской атаки на Украину ударными дронами и ракетами прогремели несколько взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , ДнепрИнфо и Днепр оперативный.
"В Днепре во время воздушной тревоги прогремели два взрыва", - сообщил Укринформ.
Днепр оперативный тоже написал о двух взрывах.
Взрывы слышали около 3:30.
Официального подтверждения пока нет.
Напомним, ранее в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.
В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны.
Взрыв раздался в Запорожской области.
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