В Днепре раздались взрывы

В Днепре во время российской атаки на Украину ударными дронами и ракетами прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , ДнепрИнфо и Днепр оперативный.

"В Днепре во время воздушной тревоги прогремели два взрыва", - сообщил Укринформ. Днепр оперативный тоже написал о двух взрывах. Взрывы слышали около 3:30. Официального подтверждения пока нет.