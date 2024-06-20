В Киеве и области работает ПВО по "Шахедам"

В Киеве и области по вражеским ударным дронам работают средства противовоздушной обороны.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал Кличко. В КОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Там призывали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.