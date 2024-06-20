В Запорожской области прозвучал взрыв, - ОВА

В ночь на 20 июня в Запорожской области прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

За несколько минут до взрывов в Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеская ракета летит в направлении "Днепр/Запорожье".

"Взрыв в Запорожской области", – написал он.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Также Российская Федерация запустила по территории Украины ударные БПЛА.

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