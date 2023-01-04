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Воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ

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Киев, Среда 04 января 2023 23:38
Воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ Фото: воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы уничтожили на восточном направлении три воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Украины.

В частности, подразделение ракетных войск ВСУ уничтожили:

  • Штурмовик Су-25;
  • вертолет Ка-25;
  • разведывательный дрон "Орлан".

Воздушные силы на востоке уничтожили штурмовик, вертолет и дрон РФ

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов "Шахед".

Добавим, ранее РБК-Украина писало, почему оккупанты атакуют Украину дронами именно ночью.

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ПВО Воздушные силы Украины
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