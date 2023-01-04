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Повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ

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Київ, Середа 04 січня 2023 23:38
Повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ Фото: повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили знищили на східному напрямку три повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил України.

Зокрема, підрозділ ракетних військ ЗСУ знищили:

  • Штурмовик Су-25;
  • вертоліт Ка-25;
  • розвідувальний дрон "Орлан".

Повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів "Шахед".

Додамо, раніше РБК-Україна писала, чому окупанти атакують Україну дронами саме вночі.

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