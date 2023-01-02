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Почему Россия атакует дронами ночью и сколько это может длиться: ответ эксперта

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 13:20
Почему Россия атакует дронами ночью и сколько это может длиться: ответ эксперта Фото: РФ выпускает дроны-камикадзе по Украине ночью, чтобы обойти ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства ночью, чтобы обойти украинскую ПВО. В то же время российские атаки могут продолжаться, пока запасы беспилотников не закончатся.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал экс-начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

Эксперт отметил, что Россия испытывает дефицит ракет, которым может обстреливать Украину. Он напомнил слова начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что в российских запасах осталось ракет еще на две масштабные атаки.

Селезнев подчеркнул, что россияне, исходя из ситуации, начали активнее использовать дроны-камикадзе. По предварительным оценкам, Иран мог передать России около 300 единиц беспилотников типа Shahed.

Почему россияне атакуют ночью

Эксперт объяснил, что враг пытается обойти украинскую противовоздушную оборону. Поэтому российские войска атакуют Киев и другие регионы ночью, а дроны запускают вдоль линии Днепра.

"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и ограниченных условиях видимости, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно россияне считают, что так гораздо лучше обойти украинскую ПВО", - отметил он.

Как долго будут продолжаться атаки

Эксперт предположил, что, вероятно, российские атаки дронами будут продолжаться, пока Россия не использует новую партию иранских беспилотников.

"Я сейчас не готов сказать, сколько осталось (дронов - ред.) из тех 300 из той партии, которая была доставлена для нужд российского войска. Но ведь с учетом того, что достаточно масштабные атаки за последнюю неделю, то, кажется, их ресурсы подходят к концу. Но мы должны понимать, что сначала речь шла о поставках дронов иранской стороной в количестве 1700 штук", - сказал Селезнев.

Однако пока неизвестно, изготовил ли Иран такое количество дронов и получила ли их Россия.

Напомним, сегодня россияне снова атаковали Киев и другие области дронами-камикадзе.

Силы ПВО сбили все 39 "шахедов", выпущенных Россией, однако в результате атаки в столице и Киевской области повреждены объекты энергетики.

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