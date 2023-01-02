В Украине изменились обязательные платежи при первой регистрации автомобиля: что нового

В Украине с 1 января увеличился сбор за обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля, который привязан к прожиточному минимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting .

С 1 января при первой регистрации автомобиля на территории Украины независимо от того, новая машина или подержанная, необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер устанавливается в следующих размерах:

3% - если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

- если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года; 4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

- если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года; 5% - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Таким образом, с 1 января если стоимость авто не превышает или равно 442 860 грн, необходимо заплатить 3% от стоимости; более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — взымается 4%; более 778 360 грн – оплачивается 5%.