Воздушные силы в течение дня сбили российский "Искандер" и 5 дронов на юге Украины

В течение дня 25 ноября украинские военные уничтожили российскую ракету и пять дронов. Защитники отработали по целям на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ .

Также, по данным военных, на южном направлении уничтожены пять разведывательных беспилотников:

"Российские оккупанты сегодня днем атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одна из которых была сбита противовоздушной обороной юга Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали центр города Одессы. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.

Из-за этого ранения получили и гражданские. Подробнее о вражеской атаке и ее последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что россияне атаковали FPV-дроном населённый пункт Солончаки Куцурубской общины Николаевской области.

Оккупанты в очередной раз ударили по гражданским, но на этот раз еще и при раздаче гуманитарной помощи.

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