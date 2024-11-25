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Воздушные силы в течение дня сбили российский "Искандер" и 5 дронов на юге Украины

Одесская область, Понедельник 25 ноября 2024 22:24
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Воздушные силы в течение дня сбили российский "Искандер" и 5 дронов на юге Украины Фото: Воздушные силы сбили российский "Искандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня 25 ноября украинские военные уничтожили российскую ракету и пять дронов. Защитники отработали по целям на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Российские оккупанты сегодня днем атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одна из которых была сбита противовоздушной обороной юга Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Также, по данным военных, на южном направлении уничтожены пять разведывательных беспилотников:

  • два БпЛА "Орлан":
  • по одному "Феникс", "Мерлин-ВР" и "Supercam".

Напомним, сегодня утром россияне атаковали центр города Одессы. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура Одессы, в том числе жилые дома.

Из-за этого ранения получили и гражданские. Подробнее о вражеской атаке и ее последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что россияне атаковали FPV-дроном населённый пункт Солончаки Куцурубской общины Николаевской области.

Оккупанты в очередной раз ударили по гражданским, но на этот раз еще и при раздаче гуманитарной помощи.

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