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Повітряні сили протягом дня збили російський "Іскандер" та 5 дронів на півдні України

Одеська область, Понеділок 25 листопада 2024 22:24
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Повітряні сили протягом дня збили російський "Іскандер" та 5 дронів на півдні України Фото: Повітряні сили збили російський "Іскандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Протягом дня 25 листопада українські військові знищили російську ракету та п'ять дронів. Захисники відпрацювали по цілях на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Російські окупанти сьогодні вдень атакували Одеську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одну з яких було збито протиповітряною обороною півдня України", - повідомили в Повітряних силах.

Також, за даними військових, на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників:

  • два БпЛА "Орлан":
  • по одному "Фенікс", "Мерлін-ВР" і "Supercam".

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували середмістя Одеси. В результаті атаки пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.

Через це також поранення отримали та цивільні. Детальніше про ворожу атаку та її наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що росіяни атакували FPV-дроном населений пункт Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області.

Окупанти вчергове вдарили по цивільних, але цього разу ще й під час роздачі гуманітарної допомоги.

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