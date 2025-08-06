"Фактически это ловушка": ЦПД о прекращении огня в воздухе, которое предлагает РФ
Россия пытается продвинуть идею так называемого "прекращения огня в воздухе", но продолжить боевые действия на земле. Такие предложения, о которых уже пишут западные СМИ, являются ловушкой, что позволит оккупантам выиграть время для накопления ресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот - намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ", - подчеркнул Коваленко.
По его словам, речь идет о попытке РФ избежать ударов по своей территории и парализованного авиасообщения, которое стало следствием успешных действий Украины. Это касается как гражданской, так и грузовой авиации, что зависит от работы аэропортов.
"Многие скажут - так они же тоже бьют. Здесь важно понимать КПД от ударов", - написал он.
Глава ЦПД подчеркнул, что удары РФ в основном направлены против гражданских, а эффективность их атак по военным целям очень низкая. Зато действия Украины более точечные и результативные.
"РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурсы для возобновления ударов в нужный для них момент и избежать санкций, продолжив войну на земле", - отметил руководитель Центра.
Коваленко отметил, что единственным приемлемым вариантом должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров, а любые частичные "паузы" следует отвергать и сразу отвечать санкционным давлением.
Перемирие в воздухе
Вчера издание Bloomberg написало, что российские власти рассматривают возможность перемирия с Украиной в воздухе. На такой шаг Москва может пойти, чтобы избежать вторичных тарифов и санкций от США.
Как рассказали изданию неназванные источники, визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе - это последняя возможность для Москвы достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики.
Стоит напомнить, что несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский предложил России поэтапное перемирие.
Первым шагом, по его инициативе, должно было стать прекращение боевых действий в воздухе и на море - полный запрет запуска ракет и дальнобойных дронов, а также ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
Москва тогда отвергла это предложение. Сейчас же, если РФ и в дальнейшем будет отказываться от перемирия, ей грозят вторичные тарифы и санкции со стороны президента США Дональда Трампа, который установил дедлайн до 8 августа.