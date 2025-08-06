"Фактически это ловушка": ЦПД о прекращении огня в воздухе, которое предлагает РФ

Россия пытается продвинуть идею так называемого "прекращения огня в воздухе", но продолжить боевые действия на земле. Такие предложения, о которых уже пишут западные СМИ, являются ловушкой, что позволит оккупантам выиграть время для накопления ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот - намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, речь идет о попытке РФ избежать ударов по своей территории и парализованного авиасообщения, которое стало следствием успешных действий Украины. Это касается как гражданской, так и грузовой авиации, что зависит от работы аэропортов.

"Многие скажут - так они же тоже бьют. Здесь важно понимать КПД от ударов", - написал он.

Глава ЦПД подчеркнул, что удары РФ в основном направлены против гражданских, а эффективность их атак по военным целям очень низкая. Зато действия Украины более точечные и результативные.

"РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурсы для возобновления ударов в нужный для них момент и избежать санкций, продолжив войну на земле", - отметил руководитель Центра.

Коваленко отметил, что единственным приемлемым вариантом должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров, а любые частичные "паузы" следует отвергать и сразу отвечать санкционным давлением.