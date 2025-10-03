ua en ru
Воздушная тревога в Украине: где сейчас опасно и угроза ракетных ударов

Украина, Пятница 03 октября 2025 01:35
Воздушная тревога в Украине: где сейчас опасно и угроза ракетных ударов Иллюстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 3 октября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

По данным официального телеграмм-канала ВС ВСУ:

  • В 00:45 обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на юге Харьковской области, который двигался в северо-западном направлении.

  • В 00:51 БпЛА приблизился к Белой Церкви.

  • С 01:03 по 01:31 Воздушные Силы зафиксировали несколько крылатых ракет (КР) и скоростных целей, которые двигались в направлении Полтавы.

  • В 01:21 обнаружен БпЛА в Кировоградской области, курс северо-восточный.

Сообщения свидетельствуют об усилении активности воздушных угроз в центральных и северо-восточных областях страны. Военные призывают граждан оставаться внимательными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:Воздушная тревога в Украине: где сейчас опасно и угроза ракетных ударов

Обновление по состоянию на 2:25

Воздушные Силы ВСУ продолжают мониторинг воздушной обстановки и по состоянию на 2:25 3 октября фиксируют одновременную активность как ракетных, так и беспилотных угроз в центральных, северных и южных областях Украины.

Так, по сообщениям официального телеграм-канала ВС ВСУ:

  • В 01:59 и 02:00 обнаружены скоростные цели, движущиеся с востока в направлении Полтавы.

  • В 02:10-02:15 зафиксированы крылатые ракеты, направленные на Полтаву и другие районы Средней Украины.

  • В 02:11 БпЛА был замечен в направлении Одессы из акватории Черного моря.

  • В 02:18 зафиксирована ракета, пролетевшая мимо Павлограда, курсируя на север.

  • В 02:20 ракета была зафиксирована на Сумщине, вектор движения - Ахтырка.

На карте тревог Украины добавилось несколько регионов, жители которых должны быть внимательны и перейти в укрытие.
Воздушная тревога в Украине: где сейчас опасно и угроза ракетных ударов

К слову, в ночь на третье октября в Полтаве прогремели взрывы. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

Напомним, что в прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону. Об этом 2 октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

