Повітряна тривога в Україні: де зараз небезпечно і загроза ракетних ударів

В ніч проти 3 жовтня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними офіційного телеграм-каналу ПС ЗСУ:

О 00:45 виявлено безпілотний літальний апарат (БпЛА) на півдні Харківської області, що рухався у північно-західному напрямку.

О 00:51 БпЛА наблизився до Білої Церкви.

З 01:03 по 01:31 Повітряні Сили зафіксували кілька крилатих ракет (КР) та швидкісних цілей, що рухалися у напрямку Полтави.

О 01:21 виявлено БпЛА у Кіровоградській області, курс північно-східний.

Повідомлення свідчать про посилення активності повітряних загроз у центральних і північно-східних областях країни. Військові закликають громадян залишатися уважними, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та негайно йти в укриття.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Оновлення станом на 2:25

Повітряні Сили ЗСУ продовжують моніторинг повітряної обстановки і станом на 2:25 3 жовтня фіксують одночасну активність як ракетних, так і безпілотних загроз у центральних, північних та південних областях України.

Так, за повідомленнями офіційного телеграм-каналу ПС ЗСУ:

О 01:59 і 02:00 виявлено швидкісні цілі, що рухаються зі сходу у напрямку Полтави.

О 02:10–02:15 зафіксовані крылаті ракети, спрямовані на Полтаву та інші райони Середньої України.

О 02:11 БпЛА був помічений у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

О 02:18 зафіксована ракета, що пролетіла повз Павлоград, курсуючи на північ.

О 02:20 ракета була зафіксована на Сумщині, вектор руху — Охтирка.

На карті тривог України додалось декілька регіонів, мешканці яких мають бути уважні та перейти в укриття.

