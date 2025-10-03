ua en ru
Повітряна тривога в Україні: де зараз небезпечно і загроза ракетних ударів

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 01:35
Повітряна тривога в Україні: де зараз небезпечно і загроза ракетних ударів Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч проти 3 жовтня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними офіційного телеграм-каналу ПС ЗСУ:

  • О 00:45 виявлено безпілотний літальний апарат (БпЛА) на півдні Харківської області, що рухався у північно-західному напрямку.

  • О 00:51 БпЛА наблизився до Білої Церкви.

  • З 01:03 по 01:31 Повітряні Сили зафіксували кілька крилатих ракет (КР) та швидкісних цілей, що рухалися у напрямку Полтави.

  • О 01:21 виявлено БпЛА у Кіровоградській області, курс північно-східний.

Повідомлення свідчать про посилення активності повітряних загроз у центральних і північно-східних областях країни. Військові закликають громадян залишатися уважними, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та негайно йти в укриття.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:Повітряна тривога в Україні: де зараз небезпечно і загроза ракетних ударів

Оновлення станом на 2:25

Повітряні Сили ЗСУ продовжують моніторинг повітряної обстановки і станом на 2:25 3 жовтня фіксують одночасну активність як ракетних, так і безпілотних загроз у центральних, північних та південних областях України.

Так, за повідомленнями офіційного телеграм-каналу ПС ЗСУ:

  • О 01:59 і 02:00 виявлено швидкісні цілі, що рухаються зі сходу у напрямку Полтави.

  • О 02:10–02:15 зафіксовані крылаті ракети, спрямовані на Полтаву та інші райони Середньої України.

  • О 02:11 БпЛА був помічений у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

  • О 02:18 зафіксована ракета, що пролетіла повз Павлоград, курсуючи на північ.

  • О 02:20 ракета була зафіксована на Сумщині, вектор руху — Охтирка.

На карті тривог України додалось декілька регіонів, мешканці яких мають бути уважні та перейти в укриття.
Повітряна тривога в Україні: де зараз небезпечно і загроза ракетних ударів

До слова, у ніч на третє жовтня у Полтаві пролунали вибухи. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Нагадаємо, що у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

