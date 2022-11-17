Над Киевом силы ПВО сбили две ракеты

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги над Киевом силы противовоздушной обороны, предварительно, уничтожили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение военной администрации города в Telegram .

"Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.

В Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.

Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.