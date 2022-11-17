ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Киевом силы ПВО сбили две ракеты

Новина українською →
Киев, Четверг 17 ноября 2022 09:50
Над Киевом силы ПВО сбили две ракеты Фото: над Киевом силы ПВО сбили две ракеты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги над Киевом силы противовоздушной обороны, предварительно, уничтожили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение военной администрации города в Telegram.

"Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.

В Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.

Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи ПВО Война в Украине
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои