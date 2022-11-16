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Ракетный удар по Киеву. Погибла пожилая женщина, повреждены два дома

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Киев, Среда 16 ноября 2022 10:56
Ракетный удар по Киеву. Погибла пожилая женщина, повреждены два дома Фото: в Киеве в результате обстрела 15 ноября погибла женщина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате вчерашнего массированного ракетного удара по Киеву погибла пожилая женщина. Кроме того, российские ракеты повредили два жилых дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталий Кличко в Telegram.

"2 жилых дома повреждены в результате вчерашней массированной атаки на столицу. В одном из них погибла пожилая женщина", - отметил он.

В результате обстрела подъезд пятиэтажки в Киеве получил значительные повреждения. Жителей эвакуировали и отселили. Часть из них решила пожить у родственников и знакомых.

Комиссия оценивает степень повреждений, чтобы начать восстановление зданий.

Напомним, вчера Россия массово обстреляла Киев. Российские ракеты попали в дома в Печерском районе столицы.

Вчера мэр Виталий Кличко сообщил об одной жертве ракетного удара, правоохранители начали расследование.

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Киев Виталий Кличко ракетный удар
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