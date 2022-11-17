В Днепре в результате обстрелов вспыхнул сильный пожар, число пострадавших возросло

Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Вследствие чего там вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, россияне нанесли удары по двум районам города.

"Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пятеро раненых. В их числе и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Резниченко отметил, что российская атака продолжается.

Обновлено 10:45.

Как сообщает издание "Суспыльне Дніпро", количество травмированных из-за ракетного удара по Днепру возросло до восьми.