Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Украины: какая угроза

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена 11 мая. Военные предупредили украинцев об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сначала воздушную тревогу объявили в Черниговской области из-за ракетной угрозы. А через несколько минут, в 13:48, тревогу объявили в Киеве. После столицы Украины "покраснели" и другие регионы на востоке, севере и центре страны.

Обстрел Украины 11 мая

В ночь на 11 мая российская армия выпустила по Украине 108 дронов. Это произошло после так называемого "перемирия", объявленного Кремлем.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 60 вражеских дронов. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий). В результате атаки дронов РФ в Киевской области пострадал человек.

При этом россияне, как и во время "перемирия", продолжают обстрелы прифронтовых и приграничных регионов. Сегодня в результате ударов РФ часть Херсона осталась без света.

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