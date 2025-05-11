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Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Украины: какая угроза

Киев, Воскресенье 11 мая 2025 13:57
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Украины: какая угроза Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена 11 мая. Военные предупредили украинцев об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сначала воздушную тревогу объявили в Черниговской области из-за ракетной угрозы. А через несколько минут, в 13:48, тревогу объявили в Киеве. После столицы Украины "покраснели" и другие регионы на востоке, севере и центре страны.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистикой.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:52
Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Украины: какая угроза

Обстрел Украины 11 мая

В ночь на 11 мая российская армия выпустила по Украине 108 дронов. Это произошло после так называемого "перемирия", объявленного Кремлем.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 60 вражеских дронов. Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий). В результате атаки дронов РФ в Киевской области пострадал человек.

При этом россияне, как и во время "перемирия", продолжают обстрелы прифронтовых и приграничных регионов. Сегодня в результате ударов РФ часть Херсона осталась без света.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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